Nach dem Angriff auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin soll der mutmaßliche Täter heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen 19-jährigen anerkannten Geflüchteten aus Syrien, der in einer Unterkunft in Leipzig leben soll. Die Behörde bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen der "Bild"-Zeitung. Dem Bericht zufolge soll es bereits Untersuchungen in der Unterkunft in Leipzig gegeben haben.