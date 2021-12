Telegram-Kanal mit 90.000 Mitgliedern

Tatsächlich sorgt gerade in Sachsen der Telegram-Kanal der Kleinstpartei "Freie Sachsen" für größere Unruhe. Dort wird seit Wochen für Corona-Proteste im Freistaat mobilisiert. Gegründet wurde die inzwischen als rechtsextremistisch eingestufte Gruppierung "Freie Sachsen" Anfang des Jahres – vor allem von Akteuren, die schon länger selber in der rechtsextremen Szene aktiv sind. Sie sehen sich im Aufwind, die Zahl der Mitglieder ihres Telegram-Kanals steigt kontinuierlich, rund 90.000 Nutzer sind dort inzwischen angemeldet.

Wie viele dieser Nutzer in Sachsen wohnen und wie ernst deren rechtsextremistische Einstellungen sind, ist schwer einzuschätzen. Nach MDR-Recherchen wird auf dem Kanal seit einiger Zeit auch gegen den sächsischen Ministerpräsident Kretschmer selbst gehetzt und aufgestachelt. So etwa am 30. November, vier Tage vor seinem Auftritt im ZDF.

Hass und Aufruf zur Revolution

In einem Post werfen die Macher von "Freie Sachsen" dem sächsischen Regierungschef vor, einen harten Lockdown vorzubereiten. 206 Mal wird der Post kommentiert. Teilweise äußern die Nutzer Unverständnis und Wut. Und es gibt auch: Massive Beleidigungen und sogar Todesdrohungen.

So schreibt ein Nutzer: "Kretschmer sofort verhaften! Todesstrafe in Deutschland wieder einführen!" und ein weiterer kommentiert nur mit dem Wort: "Galgen". Andere sprechen von Revolution und rufen Militär und Polizei dazu auf, sich den Corona-Protesten anzuschließen. Widerspruch zu solchen Äußerungen gibt es in dieser Gruppe kaum.

Screenshot vom Telegram-Kanal der "Freien Sachsen". Bildrechte: MDR/Telegram

In einem anderen Post kritisieren die "Freien Sachsen" am 26. November die Polizei wegen eines Einsatzes beim Corona-Protest in Zwönitz im Erzgebirge, sie sprechen von "Kretschmers Milizen" und "Kretschmers Söldnern". Auch darunter wieder zu finden: Menschenverachtende Kommentare, etwa: "Möge Kretschmer und seine Vasallen samt seinen Spitzeln in diesem Chat jämmerlich zugrunde gehen, dann erfüllt sich vielleicht mein Weihnachtswunsch ihm auf sein Grab zu pissen". Screenshot vom Telegram-Kanal der "Freien Sachsen". Bildrechte: MDR/Telegram

Kretschmer ist zur Hassfigur der extremen Rechten im Internet geworden, teilweise kursieren sogar Aufrufe, vor sein Privathaus zu ziehen. Dazu war es tatsächlich schon einmal gekommen, im Januar. Auch in dieser Situation suchte Kretschmer noch den Dialog. Dennoch wird er als Repräsentant des Staates pauschal abgelehnt und bedroht.