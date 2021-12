Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will den Gesetzentwurf zur Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro als erste Amtshandlung Anfang des neuen Jahres vorlegen. Das sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" am Samstag. Die Frage, ob das seine erste Tat im neuen Jahr sein werde, bejahte der Minister. Von der Erhöhung würden Millionen von Menschen in Deutschland profitieren, "übrigens überwiegend Frauen", erklärte Heil.