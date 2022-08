Antidiskriminierungsbeauftragte Ataman fordert mehr Problembewusstsein bei Diskriminierungsfällen

Also man kann definitiv sagen, dass die Studienlage zur Diskriminierung verbesserungswürdig ist - und dass wir gerne mehr wissen würden, über Diskriminierungsfälle in Deutschland. Die Zahlen, die uns vorliegen im Jahresbericht, die über 5.600 Fälle von Diskriminierung, zeigen aber schon, wo der Schuh drückt. Und dass viele Menschen in Deutschland im Alltag Diskriminierung erleben.

Wir unterscheiden tatsächlich nicht nach regionalen Herkünften von Diskriminierungsfällen. Das heißt, wir können gar nicht sagen, wo wie viele Fälle stattgefunden haben. Aber wir wissen, dass es auch Fälle gibt in den Bundesländern, die Sie gerade genannt habe.



Insgesamt ist es so, dass natürlich überall in Deutschland, in allen Bereichen und aus verschiedenen Gründen Diskriminierung stattfindet. Also ich würde es gern einmal sagen, es kann sein aufgrund des Alters, wegen einer Behinderung, wegen des Geschlechts oder der sexuellen Identität, wegen der Religion oder Weltanschauung, wegen der Herkunft und aus rassistischen Gründen.