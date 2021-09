Der grüne EU-Parlamentarier Martin Häusling verwies im Programm von MDR AKTUELL dagegen auf die aus seiner Sicht problematischen Mengen, die in Ställen verwendet würden: "Um das nochmal deutlich zu machen: Die Humanmedizin verbraucht in Europa ungefähr 4.200 Tonnen Antibiotikum und die Tiermedizin 6.500 Tonnen. In der Tiermedizin wird es also es wird noch deutlich mehr eingesetzt."