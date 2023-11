Spielraum für mehr oder weniger Härte gibt es im Rechtsstaat eigentlich nicht. Denn sobald ein Anfangsverdacht besteht, sind Staatsanwaltschaften verpflichtet, dem nachzugehen, erklärt Kyrill-Alexander Schwarz. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Würzburg. "Also wenn ich von Volksverhetzung spreche und mich frage: Was ist das Aufstacheln zum Rassenhass? Dann ist da natürlich eine gewisse Grauzone."