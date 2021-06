Thomas Feist, Beauftragter für das Jüdische Leben in Sachsen Bildrechte: dpa

Thomas Feist aus Leipzig ist der Beauftragte für das Jüdische Leben in Sachsen. Er erinnert sich an zwei Demonstrationen am 17. Mai in Leipzig - eine pro palästinensische und eine pro Israel. Auf beiden Seiten dieser sehr unterschiedlichen Demonstrationen seien Antifa-Flaggen zu sehen gewesen.



Thomas Feist sagt: "Wenn es nun aus dem Kreise der pro-palästinensischen Demonstration jemand zur Vernichtung Israels aufruft, wird das unter "rechts" abgelegt, was man aus meinem Verständnis, wenn man die Fahne da noch im Hintergrund sieht, eigentlich nicht machen kann."