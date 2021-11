Schon am 8. Oktober übergab Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) symbolisch den Staffelstab an Ramelow. Bildrechte: dpa

Thüringen hat die Präsidentschaft des Bundesrates zum 1. November übernommen. Bereits Anfang Oktober war Ramelow zum neuen Bundesratspräsidenten gewählt worden. Er ist damit der erste Linken-Politiker in diesem Amt. Ramelow tritt die Nachfolge eines ostdeutschen Amtskollegen an: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU). Dieser wird nun turnusgemäß Vizepräsident des Bundesrates, gemeinsam mit Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Der Vorsitz des Bundesrates liegt damit das dritte Jahr in Folge in ostdeutscher Hand.