Parkgebühren Anwohnerparken in Mitteldeutschland könnte bald teurer werden

Die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland steigt und Parkmöglichkeiten werden knapp. Deshalb sprechen sich die Deutsche Umwelthilfe und der Städte- und Gemeindetag dafür aus, dass Parkplätze für Anwohner teuer werden sollen. Die Landesregierungen können das ermöglichen: Seit zwei Jahren können Städte von einer Deckelung von maximal 30,70 Euro pro Jahr abweichen. In Mitteldeutschland könnte es bald so weit sein.