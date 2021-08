In Afghanistan halten sich offenbar noch deutlich mehr Deutsche auf als bislang angenommen. Wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf das Auswärtige Amt berichtet, hat sich auf der Krisenliste des Ministeriums inzwischen eine mittlere dreistellige Zahl deutscher Staatsbürger registriert. Ursprünglich seien es nur knapp 100 gewesen.

Die Bundeswehr hat mittlerweile mehr als 1.200 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Neben Deutschen waren darunter auch Bürger anderer westlicher Staaten, Ortskräfte und andere gefährdete Afghanen. Am Donnerstagabend landete ein weiteres Bundeswehr-Flugzeug mit mehr als 150 Menschen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent.