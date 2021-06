In Sachsen-Anhalt soll bis Monatsende ein Web-Portal zur Verfügung stehen. Dort soll der Impfnachweis online abrufbar sein. Der Postversand findet nur in Ausnahmen statt.



In Thüringen wird nach der vollen Impfung ein Link zum Impfnachweis zugesandt. Alternativ kann die Bescheinigung über das Impfportal heruntergeladen werden. Wurde keine E-Mail-Adresse oder Handynummer hinterlegt, kommt die Bescheinigung per Post.



Sachsen setzt dagegen auf die Apotheken. Nachträglich sollen Geimpfte den QR-Code dort erhalten. Eine Zusendung per Post ist nicht geplant.