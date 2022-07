Sozialer Arbeitsmarkt Bundesregierung will Fördertopf für Langzeitarbeitslose kürzen

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr weniger Geld für "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" bereitstellen. Das geht aus einem Kabinettsbeschluss hervor. Darunter fallen Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber im "sozialen Arbeitsmarkt". Zunächst hatte es im "Spiegel" geheißen, Finanzminister Lindner wolle Leistungen für Arbeitslose kürzen.