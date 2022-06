Ukraine-Effekt Arbeitslosigkeit steigt wieder

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im Juni auf 5,5 Prozent gestiegen, das waren 0,3 Punkte mehr als im Mai. Die Regionaldirektion in Chemnitz erfasste zum Stichtag 13. Juni landesweit 115.900 Frauen und Männer als arbeitslos. Hauptgrund für das Plus sei die Erfassung von Geflüchteten aus der Ukraine. So seien inzwischen gut 14.300 von ihnen als arbeitssuchend und fast 7.800 als arbeitslos registriert.