Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise auch im Oktober stabil geblieben. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Vergleich zum September um 43.000 auf 2,442 Millionen Menschen zurück. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank damit im Oktober verglichen mit dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.