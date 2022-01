Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist von November auf Dezember um 12.000 auf 2,33 Millionen gestiegen. Das waren 378.000 weniger als im Dezember vor einem Jahr. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ermittelte aktuell eine Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen stieg im Dezember binnen Monatsfrist um 3.400 auf fast 112.300 Männer und Frauen an. Im Vorjahresvergleich waren jedoch knapp 16.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote stieg von 5,1 im November auf 5,3 Prozent. Der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, führte die relativ stabilen Zahlen vor allem auf die pandemiebedingte Kurzarbeiterregelung zurück. In den vergangenen drei Monaten hätten 7.000 Unternehmen im Freistaat neu Kurzarbeit für etwa 70.000 Beschäftigte angezeigt. Betroffen seien vor allem Gastronomie, Beherbergung, persönliche Dienstleistungen und Einzelhandel. Hintergrund sind die strengen Corona-Regeln in Sachsen.