Arbeitspflicht Sollten Sozialhilfe-Empfänger zu Arbeit verpflichtet werden?

Hauptinhalt

Uta Georgi, Moderatorin, Autorin, Nachrichtensprecherin Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

In Dänemark sollen Einwanderer, die vom Staat Sozialleistungen bekommen, dazu verpflichtet werden, 37 Stunden in der Woche zu arbeiten. Ansonsten würden sie die Hilfen nicht mehr erhalten. Dieser Plan der dänischen Regierung hat auch hier in Deutschland eine Diskussion angestoßen. Sollten Empfänger von Sozialleistungen verpflichtet werden können, gemeinnützige Arbeit zu leisten, etwa in Städten oder Gemeinden, um dort Parks zu pflegen oder die Straßen zu kehren?