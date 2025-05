Der Marburger Bund hat sich gegen die von den Koalitionsparteien geplante Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit ausgesprochen. Die Delegierten der Hauptversammlung des Ärzteverbands erklärten in Leipzig, eine Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit sei für das Gesundheitswesen nicht sachgerecht. Es bestehe die Gefahr, dass die Belastung der bereits stark beanspruchten Beschäftigten nochmals erheblich steige.

Die Bundesregierung will längere Arbeitszeiten mit einer Höchstgrenze pro Woche einführen. Bislang dürfen in der Regel höchstens acht Stunden täglich gearbeitet werden. In Ausnahmefällen ist eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden möglich, etwa wenn dies später wieder ausgeglichen wird. Für die Wochenarbeitszeit gilt zudem eine Obergrenze von 48 Stunden. Auch hier gibt es Ausnahmeregelungen.