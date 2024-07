Thomas Kemmerich sitzt für die FDP im Thüringer Landtag und ist selbst Unternehmer. Er sieht derzeit keinen Zwang, etwa von Seiten der EU, die Arbeitszeiterfassung in Deutschland schnell nachbessern zu müssen: "Insofern kann man sich doch Zeit lassen, um gerade dem kleinen Mittelstand etwas anzubieten, was bürokratiearm ist, was praktikabel ist."