Auch Patrick Graichen vom Thinktank Agora Energiewende sagt, der Ausbau erneuerbarer Energien sei immer an den Ausstieg aus der Atomenergie gekoppelt gewesen. "Was wäre wenn"-Gedankenspiele bringen aus seiner Sicht nur wenig. Er glaubt zwar, dass ein Parallel-Laufen von Atomkraftwerken und erneuerbaren Energien die Kohlekraftwerke langfristig verdrängt hätte, doch in der Praxis sei die Diskussion im Bundesumweltministerium immer eine andere gewesen.