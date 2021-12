Bericht zur Armutsentwicklung Armut in Deutschland erreicht neuen Höchststand

Die Corona-Pandemie hat die Arbeitslosenzahlen 2020 in die Höhe getrieben und Deutschland einen Wirtschaftseinbruch beschert. Die Politik konterte mit Kurzarbeitergeld, einem milliardenschweren Konjunkturprogramm, der zeitweisen Mehrwertsteuer-Senkung und anderen Maßnahmen. Ein Erdbeben in der Armutsstatistik sei so verhindert worden, analysiert der Paritätische Gesamtverband in seinem aktuellen Bericht zur Armutsentwicklung. Dennoch habe es in Deutschland noch nie so viele Arme gegeben.