Armutsquote Armut wird in wohlhabenden Ländern wie Deutschland nicht über direkte Not wie Hunger oder Obdachlosigkeit definiert. Im Zentrum steht vielmehr die Frage, ob das Haushaltseinkommen für gesellschaftliche Teilhabe reicht. Die Armutsgefährdungsquote gibt dabei den Anteil der Bevölkerung an, der mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen muss.

Ulrich Schneider Bildrechte: dpa

Angesichts der aktuell hohen Inflationsrate rechnet der Verband mit einer weiteren Verschärfung der Lage. "Die Befunde sind erschütternd, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie schlagen inzwischen voll durch", sagte Schneider. Noch nie habe sich die Armut in jüngerer Zeit so rasant ausgebreitet wie in der Pandemie.



Der Paritätische Wohlfahrtsverband zeigte auch die sehr unterschiedliche Verteilung der Armutsgefährdung in Deutschlands Regionen auf. Demnach lag die Quote je nach Bundesland zwischen 12,6 und 28 Prozent. Die höchsten Quoten hatten Sachsen-Anhalt (19,5 Prozent), Berlin (19,6 Prozent) und Schlusslicht Bremen (28 Prozent). Die Bundesländer mit den niedrigsten Quoten waren Bayern (12,6 Prozent), Baden-Württemberg (13,9 Prozent) und Brandenburg (14,5 Prozent). Thüringen hat eine Quote von 18,9 Prozent, in Sachsen liegt sie bei 17,1 Prozent.