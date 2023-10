Tausende Arztpraxen bleiben an diesem Montag bundesweit geschlossen. Das kündigte der Virchowbund als Verband der niedergelassenen Haus- und Fachärzte an. Die Mediziner wollen damit gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung protestieren. Zahlreiche Ärzteverbände sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen schlossen sich dem Aufruf an. Wie viele Praxen wo genau geschlossen bleiben, könne man nicht sagen, erklärte ein Sprecher des Virchowbundes. Es werde mit einer fünfstelligen Zahl gerechnet.

Die Kritik der Ärzte richtet sich gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Bildrechte: dpa

Der Protest unter der Überschrift "Praxis in Not" richtet sich gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der Bundesvorsitzende des Virchowbundes, Dirk Heinrich, sagte vorab: "Es ist ein deutliches Zeichen an die Gesundheitspolitiker der Ampelkoalition und an Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Treiben Lauterbachs endlich einen Riegel vorzuschieben." Lauterbach wolle das Gesundheitssystem "unwiederbringlich in Richtung Staatsmedizin umbauen" und missachte die Belange der Praxisärzte.