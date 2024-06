Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) erwartet keine spürbaren Entlastungen bei der Zuwanderung durch das Auslagern von Asylverfahren in andere Länder. Hauptgeschäftsführer André Berghegger sagte der "Rheinischen Post", Modelle für Asylverfahren in Drittstaaten zu prüfen gehöre in die Reihe der möglichen Maßnahmen, es sei aber nicht davon auszugehen, "dass dies kurz- oder mittelfristig für signifikante Entlastung sorgen wird".