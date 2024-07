In Mitteldeutschland ging die Zahl der Asylanträge ebenfalls zurück. Im ersten Halbjahr 2024 kamen deutlich weniger Asylsuchende in Sachsen an. Bis Ende Juni registrierten die Behörden 4.605 Menschen und damit weniger als die Hälfte als im Vorjahreszeitraum, teilte das Innenministerium in Dresden mit. Wie viele weiterreisten oder in andere Bundesländer verteilt wurden, ist unbekannt.