Während Deutschland in diesem Jahr mit 267.000 Asylanträgen (bis Oktober) Rekordzahlen beim Flüchtlingszustrom verzeichnet, haben in Dänemark bis zum August nur etwa 1.700 Menschen einen Asylantrag gestellt. Der Grund sei die strikte Asylpolitik der sozialdemokratischen Regierung unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, erklärt Rikke Detlefsen, ARD-Reporterin in Kopenhagen: "Seit 2015 ist die dänische Asylpolitik kräftig verschärft worden und deshalb liegt Dänemark – trotz des hohen Lebensstandards – nur auf Platz 19 in der EU, was die Anzahl der Asylbewerber im Verhältnis zur Bevölkerung angeht. In konkreten Zahlen heißt das, dass jährlich nur wenige Tausend hier einen Asylantrag stellen."

Die wichtigsten Reformen in der Asylpolitik seien vor allem die verschärften Grenzkontrollen aber auch die Kürzungen der Leistungen gewesen, so Detlefsen. "Aber am wichtigsten ist, dass Asyl in Dänemark grundsätzlich zeitbegrenzt ist. Das heißt, dass Migranten auch nach vielen Jahren in Dänemark ihre Aufenthaltsgenehmigung verlieren können, wenn es in den Augen der Behörden möglich ist, zurückzukehren", erklärt sie. Die Lage für abgelehnte Asylbewerber sei auch in Dänemark ähnlich geregelt wie in Frankreich: "Nach der Ablehnung des Asylantrags muss man freiwillig an der Heimreiseplanung teilnehmen, um weiter Geldleistungen zu erhalten", sagt Rikke Detlefsen. "Wer ablehnt auszureisen, bekommt kein Geld mehr, nur noch Essen, Kleidung und Unterkunft in einem Abschiebelager. Alle Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten werden gestoppt", führt sie weiter aus.