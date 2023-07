Die Bundesregierung will nicht am individuellen Anspruch auf Asyl rütteln. Das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf Nachfrage in Berlin klargestellt. Hintergrund war ein Vorschlag des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei. Er hatte sich in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" für ein grundsätzlich anderes Asylmodell ausgesprochen.