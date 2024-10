Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Irreguläre Migration Polen will Asylrecht vorübergehend aussetzen

15. Oktober 2024, 22:31 Uhr

Polen will das Asylrecht zeitweise aussetzen. Hintergund sind Vorwürfe an Russland und Belarus, dass sie Asylbewerber in organisierter Form an die polnische Grenze bringen. Der Vorschlag des polnischen Ministerpräsidenten Tusk stieß in der EU auf Kritik. Das Kabinett stimmte dem Vorschlag nun in Warschau zu.