Am Freitag hat Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim Antrittsbesuch in Brüssel versichert, dass sich Deutschland bei seinen Grenzkontrollen an EU-Recht halte. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte aber ein koordiniertes Vorgehen mit Brüssel und den deutschen Nachbarn an: Kontrollen an EU-Binnengrenzen seien nur vorübergehend zulässig.