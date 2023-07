Zudem sollen Schutzsuchende in Krisen-Situationen verpflichtet werden können, sich länger als zwölf Wochen in den Aufnahmeeinrichtungen in Grenznähe aufzuhalten. Als Krisensituation gelte beispielsweise eine Lage, in der ein anderes Land Geflüchtete instrumentalisiert, so wie zuletzt an der belarussisch-polnischen Grenze. Pro Asyl nannte die geplante Verordnung einen "Blankocheck für Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen" der Europäischen Union.