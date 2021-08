Bei der Frage, weshalb sich Deutschland gegen die Atomenergie sträubt, sind sich dagegen alle einig. Sie erinnern an die Proteste in der Bundesrepublik ab den späten 70er-Jahren. Anna Veronika Wendland macht aber auch hier eine Einschränkung: "Ganz wichtig zu bemerken ist, dass Ostdeutschland in dieser Debatte eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ich bin Wessi, aber ich wohne seit 20 Jahren in Leipzig und ich habe in Ostdeutschland wirklich selten Leute erlebt, die so emotional und engagiert über Kernenergie debattieren, wie das im Westen Usus ist."