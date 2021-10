Nach Aussage von Kemfert wird Atomkraft in Frankreich ähnlich wie in Russland und in China stark subventioniert. In Ländern mit freier Marktwirtschaft und echten Preisvergleichen rechne sich kein Atomkraftwerk. Es gebe zwar Staaten, die bereit seien, diese hohen Subventionen zu bezahlen. "Aber es ist eindeutig nicht die Antwort", sagte Kemfert. Ohne üppige Subventionen "gibt es keine Bank, die das finanziert". Das gelte auch für neuere Anlagen. Als Beispiel nannte die Energieökonomin neue Reaktoren in Finnland. Bei einer Bauzeit von 15 Jahren seien die Kosten fünf Mal so hoch wie geplant. Für das Geld hätte man das "ganze Land mit erneuerbaren Energien abdecken können und hätte heute eine sichere Energieversorgung".