Bevor das Atomkraftwerk in Greifswald-Lubmin 1990 abgeschaltet wurde, hatte es in der DDR 16 Jahre lang Strom geliefert . Der Rückbau kostet mehr Zeit als geplant und der Aufwand ist höher als gedacht. "Es war Neuland für uns alle hier. Es gab auch keine Blaupause von woanders", sagt die Pressesprecherin des Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN) , Marlies Philipp.

Alles dreht sich um die eine große Gefahr: radioaktive Strahlung. Jede und jeder der hier rein will, muss sich einem strengen Sicherheitsregiment unterwerfen. Selbst die Kameratechnik von MDR exakt wird beim Rein- und Rausgehen gemessen. Die Straßenkleidung muss ausgezogen und neue Sachen angezogen werden. Diese aufwendige Prozedur wiederholt sich bei jedem Wechsel in ein anderes Gebäude. Das gilt natürlich auch für alle Arbeiterinnen und Arbeiter hier.

Die Maschine wird vom Raum nebenan gesteuert. Wenn das Seil den kontaminierten Beton zerschneidet, darf keine Arbeiterin und kein Arbeiter mehr im Raum sein – das schreibt der Arbeitsschutz vor. Das ist ein Grund, warum der Rückbau so viel Zeit in Anspruch nimmt.

Diese Reste können nicht einfach entsorgt werden: Sie müssen akribisch nach Inhalt und Herkunft sortiert und verwaltet werden. "Sodass es wirklich nachvollziehbar ist, wenn die Behörde kommt oder der TÜV, die wollen wissen, wo ist das her. Dann kannst du sagen: Von da ist das. Wir werden kontrolliert, das ist ja auch richtig so", erklärt Techniker Harald Borsch.

Rainer Klute von "Nuklearia e.V." – ein Verein, der sich für den Erhalt der Kernenergie aus Gründen des Umweltschutzes einsetzt – antwortet auf die Frage, ob eine politische Kehrtwende mitDemonstrationen zustande kommen könnte: "Ich glaube nicht, dass es an der Anzahl der Personen liegt, sondern an den Fakten. Wir brauchen eine Stromversorgung, die zuverlässig da ist und das geht mit Sonne und Wind halt nicht. Weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit.

Auch Wissenschaftler zweifeln immer wieder an, ob die künftig benötigten Strommengen ganz ohne Atomkraft erzeugt werden können. Sie fordern von der Politik, aktuelle Atomkraftprojekte in anderen Ländern weiter im Blick zu behalten.

Der Mix der Energieerzeugung in Deutschland derzeit: Im Jahr 2020 kamen noch elf Prozent des Stroms aus der Atomenergie. 24 Prozent aus der Kohle. Der Anteil der erneuerbaren Energien liegt inzwischen bei 44 Prozent. Kann der grüne Strom so stark wachsen, dass Deutschland bis 2045 CO2-neutral wird?

"Die Argumente der Atomkraftbefürworter sind bekannt. Die gibt es auch weltweit. Sie widersprechen den wissenschaftlichen Erkenntnissen, sagt Claudia Kemfert, Ökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Sie befasst sich seit langem mit Energie-Fragen, lehrt an Universitäten und sitzt in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien. Aus ihrer Sicht müsste der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand in die Debatte rein.

Die Gesellschaft werde langfristig die exorbitanten Kosten tragen müssen, so Claudia Kemfert. "Auch der Bau, die Inbetriebnahme, der Rückbau ist defizitär und deswegen auch ökonomischer Wahnsinn." Nach der jüngsten Schätzung rechnet der Entsorger in Greifswald–Lubmin inzwischen mit 6,6 Milliarden Euro, die der Rückbau kosten soll. Vor zehn Jahren war man noch von rund der Hälfte ausgegangen.

Eine weitere Frage: Wie lange wird das noch dauern? Das Innenministerium in Mecklenburg–Vorpommern antwortet auf die Anfrage von MDR exakt: "Die Entsorger visieren den Abschluss der Demontage– und Dekontaminierungsarbeiten in den Gebäuden des ehemaligen Kernkraftwerks in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre an" – im 21. Jahrhundert.