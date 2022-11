Flucht und Migration Steigende Geflüchteten-Zahlen bringen Kreise und Städte an ihre Grenzen

Hauptinhalt

Immer mehr Geflüchtete kommen in Deutschland an – nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Syrien oder Afghanistan. Zuletzt gab es deutlich mehr Asylanträge und laut Innenministerium nimmt auch die illegale Einreise zu. Städte und Landkreise geraten zunehmend an Kapazitätsgrenzen. Ein aktuelles Beispiel ist Erfurt: Aus der Landeshauptstadt hieß es am Montag, dass keine Geflüchteten mehr aufgenommen werden können.