"Die jetzt schon unzureichenden Munitionsbestände werden durch Waffenlieferungen an die Ukraine nochmals reduziert", heißt es in der Anfrage. Insbesondere bei Artilleriemunition drohe aus Sicht der Fragesteller "ein nicht mehr hinnehmbarer Minderbestand an verfügbarer Munition". Das Verteidigungsministerium stimmte in seiner Antwort weder diesen Wertungen zu, noch bestätigt es die dargestellten Sachverhalte.