Das sehen auch die ostdeutschen Bundesländer so. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig pochte am Donnerstag weiterhin auf einen sechsspurigen Ausbau der Autobahn 4 durch den Bund. "Das ist eine ganz entscheidende europäische Transitstrecke", sagte Dulig am Donnerstag. Sie werde durch den Wiederaufbau der Ukraine stark an Bedeutung gewinnen. Auch ansonsten bewerte der Bund die Zahlen für das prognostizierte Verkehrsaufkommen falsch.