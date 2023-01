Das Bundesverkehrsministerium zeigt bislang keine Eile. In einer Antwort an MDR AKTUELL verweist es darauf, einen Beschluss der Verkehrsminister der Länder vom November des vergangenen Jahres zu prüfen. Die Länder hatten in diesem Beschluss das Bundesministerium aufgefordert, zügig das Straßenverkehrsrecht zu reformieren – also das umzusetzen, was bereits im Koalitionsvertrag steht.