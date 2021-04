Baden-Württemberg Grüne wollen mit CDU weiterregieren

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat sich der Parteivorstand der Grünen mehrheitlich für eine Neuauflage der Koalition mit der CDU ausgesprochen. Zuvor hatte es stundenlange Diskussionen gegeben, da mehrere Mitglieder des Vorstands für eine Koalition mit SPD und FDP geworben hatten. Vor allem der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte aber auf eine Fortsetzung von Grün-Schwarz gedrängt. Er will sich am Karfreitag noch einmal erklären und ausführlich erläutern, was in den Sondierungsgesprächen mit der CDU besprochen wurde.



Medienberichten zufolge soll CDU-Landeschef Thomas Strobl bei den Sondierungen weitgehende Versprechen in Sachen Klimaschutz gemacht haben. So sei etwa eine Solarpflicht für neugebaute Häuser angedacht.