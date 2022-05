Deutschland spricht sich laut Außenministerin Annalena Baerbock für ein Ölembargo gegen Russland aus. "Wir werben auch innerhalb der EU dafür, jetzt im sechsten Sanktionspaket der EU den Öl-Ausstieg als Europäer gemeinsam zu gehen", sagte Baerbock am Sonntagabend in der ARD. Man bereite ein Embargo so vor, "dass wir das im Zweifel auch über die nächsten Jahre durchhalten können", so die Grünen-Politikerin.