Sparpläne der Ampel-Koalition Studierende und Gewerkschaften kritisieren Bafög-Einsparungen

Die Bundesregierung will 2024 30 Milliarden Euro weniger ausgegeben als 2023. Auch im Bildungsbereich soll gespart werden: Es soll weniger Geld in das Bafög, also in Sozialleistungen für Studierende und Schüler, fließen. Dafür gibt es heftige Kritik von Studierenden und Gewerkschaften.