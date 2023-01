Die Deutsche Bahn ist für ein rasches Ende der Maskenpflicht auch in den Fernzügen. Der Konzern teilte mit, man befürworte ein Ende der Maßnahme "schon in den kommenden Wochen". Wie im Flugzeug sollte man auch im Fernverkehr auf Freiwilligkeit setzen. Ein Flickenteppich mit unterschiedlichen Regelungen sei Fahrgästen und Mitarbeitern immer schwerer zu vermitteln.

Ähnlich äußerte sich auch der Fahrgastverband Pro Bahn. Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kritisierte die derzeit unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern und warnte, die Beschäftigten bei Bus und Bahn dürften nicht zum Sündenbock werden und das absehbare Chaos der Regelungen ausbaden müssen.

Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Maskenpflicht in ihren öffentlichen Verkehrsmitteln bereits abgeschafft. Baden-Württemberg will am 31. Januar die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kassieren. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg ziehen bis Anfang Februar nach.