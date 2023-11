Die Lokführergewerkschaft GDL will im aktuellen Tarifstreit mit der Deutschen Bahn streiken. Sie rief ihre Mitglieder auf, ab Mittwochabend für 20 Stunden die Arbeit ruhen zu lassen. Der Ausstand bei der Bahn soll von 22 Uhr bis 18 Uhr am Donnerstag dauern. GDL-Chef Claus Weselsky begründete den Streik damit, dass die Bahn nicht bereit sei, auf die geforderte Arbeitszeitverkürzung einzugehen. Der Unmut der Beschäftigten sei groß, ihr Anliegen legitim.

Die Deutsche Bahn rief ihre Kunden auf, geplante Reisen im Streik-Zeitraum zu verschieben. Sie will während des Streiks einen Notfahrplan anbieten. Am Dienstagabend teilte sie, dass das Angebot an Fahrten stark reduziert werde,