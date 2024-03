Bildrechte: picture alliance/dpa | Helmut Fricke

Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn GDL: Einigung im Bahn-Tarifkonflikt erzielt

25. März 2024, 19:29 Uhr

Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben eine Einigung in ihrem Tarifkonflikt erzielt. Das teilte die GDL am Montagabend in einer Einladung zu einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Auch die Bahn lud für Dienstagvormittag zu einer Pressekonferenz "zum aktuellen Stand der Tarifrunde mit der GDL" ein.