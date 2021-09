Wegen eines Streiks der Lokführergewerkschaft GDL müssen Bahnreisende weiter mit Einschränkungen rechnen. Zwar ist nach Angaben der Bahn ein Ersatzfahrplan angelaufen, doch dieser ersetzt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur 15 bis 20 Prozent der ausgefallenen Züge. Anderenorts haben die Fahrgäste etwas mehr Glück, dort fahren etwa 40 Prozent der Regional- und S-Bahnen. Im Fernverkehr will die Bahn 30 Prozent der Züge am Rollen halten. Der dritte und längste Streik der GDL in dieser Tarifrunde dauert noch bis kommende Nacht 2:00 Uhr.