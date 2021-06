Amtseinführung Rabbi Balla wird Bundeswehr-Seelsorger

Zum ersten Mal seit 100 Jahren bekommt die Bundeswehr wieder einen Militärrabbiner. Der sächsische Landesrabbiner Zsolt Balla wird am Nachmittag in Leipzig in das Amt eingeführt. Sein Ziel: Antisemitismus eindämmen und die Bundeswehr wieder zu einer Truppe auch für Juden machen.