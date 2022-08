Das stößt in der Union, aber auch in der SPD auf Kritik. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert auch Hilfen für Rentner und Studenten. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", bei den bislang beschlossenen Entlastungspaketen seien Rentner und Studenten vergessen worden. Menschen, denen wenig Geld zur Verfügung stehe, dürften nicht im Stich gelassen und einfach zur Tafel geschickt werden.