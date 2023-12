Neben den Auffahrten Döbeln-Nord und -Ost blockierten die Landwirte nach Angaben der Polizei beispielsweise auch die Auffahrt Gera-Leumnitz der Autobahn 4 in Thüringen. Zudem blockierten elf landwirtschaftliche Maschinen die Anschlussstelle Coswig in Sachsen-Anhalt.

Im Bereich Leipzig wurden demnach neun Anschlussstellen der Autobahnen 72 und 38 blockiert. In Zwickau wanderten die Landwirte mit ihren Maschinen von Anschlussstelle zu Anschlussstelle. Im Bereich Dresden waren am Morgen sechs Auffahrten nicht befahrbar.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Görlitz waren den Angaben eines Sprechers zufolge am Morgen zunächst zehn Auffahrten blockiert. An der Anschlussstelle Görlitz standen demnach 24 Traktoren. Dem Sprecher zufolge verlief der Protest friedlich, Rettungsgassen wurden frei gehalten.

Auch andernorts in Deutschland gehen Bauern auf die Straßen. In Niedersachsen zum Beispiel haben Landwirte schon in der Nacht zum Mittwoch mit rund 20 Traktoren und anderen Fahrzeugen die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg blockiert. Die Autobahnpolizei richtete wegen des langsam fahrenden Konvois vorübergehend eine Vollsperrung ein.