Insgesamt hätten bislang rund 330.000 Familien das Fördergeld bekommen. Jede zehnte stamme aus den drei mitteldeutschen Ländern. Die Familien hätten mit dem Geld gebaut oder eine Immobilie gekauft. "Es ist so, dass die Neubauquote deutlich geringer ist als die Erwerbsquote von gebrauchtem Eigentum, aber sie wächst. Also, wir können beobachten, dass sie zum Beispiel 2018 noch bei 13 Prozent lag und im Moment, also Stand heute, liegt sie bei 34 Prozent." Auch diese Entwicklung verbuche man als Erfolg.