Stattdessen biete der Bund "ein Strohfeuer", sagte Bernreiter. Und am Ende drohten dann anderen dauerhafte Probleme etwa durch hohe Spritpreise und Leistungseinschränkungen. Der Bund müsse die Kosten für das Neun-Euro-Ticket voll ausgleichen und – wie ja im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien versprochen – die Regionalisierungsmittel deutlich erhöhen.

Erklärtes Ziel des Neun-Euro-Tickets ist es auch, mehr Kunden für Bus und Bahn zu gewinnen. Nach Angaben der Bahn wird es stets vom ersten bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats gültig sein. Ab Mitte des Monats verbleibe also nur noch die Hälfte der Zeit. Es solle aber auch ab dem 23. Mai ebenso möglich sein, die Tickets für alle drei Monate gleichzeitig zu kaufen.

Das dazu noch nötige Gesetz soll nach einer Bundestags-Anhörung am Montag in der kommenden Woche in Bundestag und Bundesrat besiegelt werden. Die private Busbranche warnte vor negativen Effekten.