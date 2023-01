In Bayern brauchen Beschäftigte in Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen ab 1. Februar keine Maske mehr tragen. Wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte, wird die landeseigene Maskenpflicht in diesen Bereichen sowie in Gemeinschaftsunterkünften Ende des Monats aufgehoben. Die FFP2-Maskenpflicht in bayerischen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie für Patienten und Besucher von Arztpraxen gelte wegen der noch bis zum 7. April gültigen bundesweiten Regelung aber vorerst weiter.