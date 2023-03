Fest steht, dass die Rechtsextremistin Beate Zschäpe in jedem Fall in persona vor dem Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags aussagen soll. Eine Videoschalte komme nicht in Betracht, sagte Schuberl MDR AKTUELL. Möglich ist nun also, dass Zschäpe für die öffentliche Anhörung in eine JVA nach Bayern gebracht wird oder dass der gesamte Ausschuss für die Anhörung nach Chemnitz fährt, wo Zschäpe inhaftiert ist.